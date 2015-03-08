Цезарий Томчик сослался на "крайне неблагоприятные условия".

В настоящее врем Варшава ведет подготовку к потенциальной войне, однако надеется, что вооруженный конфликт все же не начнется. Соответствующий комментарий местной газете Super Express дал польский заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик. Иностранный чиновник пояснил, что власти формируют армию не для того, чтобы проводить пресс-конференции, а с расчетом на будущее, чтобы военнослужащие были подготовлены к проведению операций по защите территории, национальной обороне "в крайне неблагоприятных условиях".

... У нас должны быть все необходимые инструменты. Все, что мы делаем в областях энергетики, инфраструктуры и, в конечном счете, в военной сфере, направлено на обеспечение безопасности страны в случае потенциальной вооруженной агрессии. Цезарий Томчик замглавы Минобороны Польши

Замглавы Минобороны добавил, что сейчас Польша работает над созданием комплексной системы защиты от беспилотников SAN в рамках национального проекта "Восточный щит". Он предполагает строительство оборонительных рубежей на государственной границе с Россией и Белоруссией.

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Фото: YouTube / PolskieRadio24_pl