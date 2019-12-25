Европейский дипломат собирает для себя запасы продуктов питания на случай военного противостояния с нашим государством.

Варшава готовится к вооруженному противостоянию с Москвой. Соответствующее заявление в беседе с газетой "Известия" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во вторник, 22 сентября, западный дипломат в интервью изданию Fakt заявил о том, что уже запасся рисом и вареньем на случай военного конфликта с нашим государством. Официальный представитель российского министра по иностранным делам Мария Захарова иронично порекомендовала коллеге из европейской страны галоперидол.

Мы должны готовиться, чтобы удерживать вас. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны-члены НАТО, однако при этом западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой. В Кремле считают, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание собственного населения от внутренних проблем.

Президент Польши: Балтика не является внутренним морем НАТО.

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