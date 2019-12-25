Тимати заплатил 244 млн рублей за ввоз Bugatti W16 Mistral в Россию

Рэпер купил эксклюзивный автомобиль за 500 млн рублей.

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) заплатил рекордный утильсбор в 244 миллиона рублей за Bugatti W16 Mistral. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, коллекционный автомобиль стоимостью около 500 млн рублей ввезли в Россию из Европы через Киргизию. Таможенные процедуры завершились 18 августа. Спустя десять дней Bugatti W16 Mistral получил российскую регистрацию. На нем установили номера "777" с кодом региона "77".

Двухместный Mistral оснащен восьмилитровым W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. Французский производитель собрал только 99 экземпляров этой модели.

Тимати давно коллекционирует дорогие автомобили. В его личном автопарке стоят Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн рублей, Koenigsegg Regera за 350 млн, Ferrari F40 , Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и Mercedes CL 600.

Ранее мы сообщили о том, что средняя цена на новые автомобили в Петербурге и Ленобласти превысила 3,3 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)