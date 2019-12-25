  1. Главная
Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России
Сегодня, 14:58
По словам министра промышленности и строительства республики, повышение утильсбора необходимо для защиты отечественного автопрома

Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России. Об этом заявил на брифинге министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Его слова приводит "Интерфакс".

Нагаспаев напомнил, что в России в десятки раз повысили утильсбор для казахстанских автомобилей. Он подчеркнул, что данная мера станет зеркальной. Также министр промышленности и строительства Казахстана добавили, что повышение утильсбора необходимо для защиты отечественного автопрома. Отмечается, что на данный приказ о повышении утильсбора еще не подписан.

Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет.

Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства Казахстана добавили

Ранее мы сообщали, что в России намерены ужесточить утильсбор с 1 апреля.

Фото: pxhere.com

