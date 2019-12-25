В России намерены ужесточить утильсбор с 1 апреля

Законопроект уже передали на рассмотрение правительства.

Минпромторг России намерен ужесточить систему начисления утилизационного сбора с 1 апреля 2026 года. Об этом следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа.

Речь идет об утильсборе для машин, ввозимых из стран ЕАЭС. Законопроект уже передали на рассмотрение правительства. В случае принятия поправок приобретение машин из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии существенно вырастет в цене.

Отметим, что по нынешним правилам утильсбор не взимается, если физическое лицо оформляет автомобиль через таможенный приходной ордер. При этом в случае ввоза машины для перепродажи и оформления по таможенной декларации сбор начинается в полном объеме. Новые поправки в системе призваны ликвидировать этот разрыв.

Ранее Путин заявил, что повышение утильсбора в России не будет вечным.

