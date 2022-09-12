Путин: повышение утильсбора в России не будет вечным

Он также добавил, что утильсбор затрагивает россиян с хорошим доходом, живущих в крупных городах.

Повышение утильсбора в России не будет вечным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По его словам, повышение утильсбора связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход "для решения благородной цели". Глава государства уточнил, что речь идет о технологическом развитии страны. Он также добавил, что утильсбор затрагивает россиян с хорошим доходом, живущих в крупных городах.

Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025