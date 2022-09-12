  1. Главная
Сегодня, 15:17
Путин: семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей

Глава государства отметил, что семейная ипотека работает и наполняет жизнью строительный сектор

Семейная ипотека должна быть направлена на поддержку семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

Глава государства отметил, что семейная ипотека работает и наполняет жизнью строительный сектор. При этом, по его словам, даже в этом случае есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Речь касается вопросов, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка. Путин добавил, что обсуждал этот вопрос с правительством и профильными министерствами.

Еще есть ряд, целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

