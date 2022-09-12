Президент отметил, что надо "по-честному сказать" про бюджетные ограничения.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет. Об этом он заявил, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам российского лидера, обращения по этой теме и постановка вопроса от граждан выглядят правильными. Он подчеркнул, что до 1,5 лет пособия выплачиваются, но для детей в возрасте 1,5-3 лет их не дают. Путин отметил, что надо "по-честному сказать" про бюджетные ограничения.

Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело. И, конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачи подобного рода. Владимир Путин, президент РФ

