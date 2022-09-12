  1. Главная
Сегодня, 14:23
Путин: Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов

Он подчеркнул стремление властей решить все спорные вопросы путем переговоров.

Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, России очень хочется добиться того, чтобы в 2026 году страна жила в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Он подчеркнул стремление властей решить все спорные вопросы путем переговоров. Также Путин заявил, что для достижения мира необходимо "добиться устранения первопричин конфликта".

Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал, от чего зависит продовольственная инфляция.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Теги: владимир путин, конфликты, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

