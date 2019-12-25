Президент РФ Владимир Путин рассказал, от чего зависит продовольственная инфляция. Об этом он заявил, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.
По мнению главы государства, производственная инфляция может быть больше. Он подчеркнул, что речь идет и о некоторых ее направлениях. Путин отметил, что продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления.
Она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек.
Владимир Путин, президент РФ
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
