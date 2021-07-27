  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:42
63
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: мошенники будут и дальше совершенствовать схемы ради вымогательства

0 0

Он также отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали.

Мошенники будут и дальше совершенствовать схемы ради вымогательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, мошенничество никуда не делось. Он подчеркнул, что мошенники будут совершенствовать свои инструменте по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств. При этом Путин отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали. Так, количество преступлений сократилось на 7%. Кроме того, на 33% снизился ущерб от них.

Поэтому, как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе – сразу же кладите трубку. Сразу же!

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что задача с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Теги: владимир путин, мошенничество, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии