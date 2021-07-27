Путин: мошенники будут и дальше совершенствовать схемы ради вымогательства

Он также отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали.

Мошенники будут и дальше совершенствовать схемы ради вымогательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, мошенничество никуда не делось. Он подчеркнул, что мошенники будут совершенствовать свои инструменте по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств. При этом Путин отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали. Так, количество преступлений сократилось на 7%. Кроме того, на 33% снизился ущерб от них.

Поэтому, как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе – сразу же кладите трубку. Сразу же! Владимир Путин, президент РФ

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025