Путин: задача с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена

Задача с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

Глава государства отметил, что ситуация с нехваткой тяжелых беспилотников у российской армии известна всем. По его словам, над этим вопросом работают Минобороны и промышленность. Он подчеркнул, что задача будет решена. Путин уточнил, что глава Минобороны Андрей Белоусов лично занимается вопросом беспилотников в армии.

В том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. Это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Владимир Путин, президент РФ

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025