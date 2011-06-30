Путин: объем ввода нового жилья немного снизится

Он подчеркнул, что показатель немного снизится к тому, что был в 2024 году.

Объем ввода нового жилья в России немного снизится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, речь идет об итогах нынешнего года. Он подчеркнул, что показатель немного снизится к тому, что был в 2024-м. Тогда объем ввода нового жилья по стране составил 107,8 млн квадратных метров. Он подчеркнул, что считает этот вопрос одним из важнейших.

Миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 [млн кв. м], в этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший - 103-105 млн кв. м. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал Зеленского талантливым артистом.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025