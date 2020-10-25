Ветераны СВО завершили первые четыре модуля программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Вторая группа учащихся программы "Время героев Санкт-Петербурга" выходит на новый этап обучения. В ее составе 47 ветеранов специальной военной операции и действующих участников СВО. Слушатели уже завершили первые четыре модуля. Впереди у них разработка плана стажировки, подготовка итоговой работы и обсуждение карьерных перспектив.

Учащимся назначили наставников из городского правительства. Помогать в работе слушателям будут с учетом отраслевых интересов, опыта и индивидуальных консультаций. Впервые с одним из участников будет работать председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Программа позволит каждому из финалистов применить свои навыки и знания в мирной жизни, стать достойным руководителем и приносить пользу жителям города.

