Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика-убийцы на маркетплейсах

В российских интернет-магазинах начали торговать семенами борщевика Сосновского. Ведомство намерено пресечь незаконную продажу опасного сорняка, сок которого оставляет на коже химические ожоги.

Россельхознадзор предупредил о появлении на российских маркетплейсах семян опаснейшего растения — борщевика Сосновского. Этот зеленый "монстр" за несколько сезонов способен уничтожить любой огород. Его сок оставляет на коже людей тяжелые химические ожоги, заживающие неделями, пишет ТАСС.

Начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова сообщила, что специалисты ведомства намерены плотно работать с владельцами маркетплейсов, чтобы пресечь незаконную торговлю. Это необходимо, чтобы обычные дачники и сельские жители случайно не нарушили закон, купив запрещенный сорняк. Инспекторы уже провели контрольную закупку обычного съедобного борщевика, используемого в кулинарии. Сейчас эксперты ждут результатов лабораторных исследований, чтобы выяснить, не продают ли под видом безобидной травы именно борщевик Сосновского.

С лета 2025 года на территории России действуют крупные штрафы за разрастание этого ядовитого сорняка на собственной земле. Если хозяин участка вовремя не примет меры, он может лишиться своей земли. С 1 марта 2026 года вступили в силу серьезные поправки в Земельный кодекс. Теперь каждый владелец, включая хозяев скромных шести соток в садоводствах, обязан по закону уничтожать опасные чужеродные растения. Игнорирование этого требования грозит денежными взысканиями или принудительным изъятием надела.

