Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" отсрочить регионам погашение бюджетных кредитов. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей.

Речь идет о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на поздник срок. Глава государства поручил правительству, депутатам и сенаторам "не откладывать реализацию этого решения". Также Путин сделал акцент на том, что поддержка регионов страны и их бюджетная устойчивость являются отдельно стоящей задачей.

Вы знаете, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. Владимир Путин, президент РФ

