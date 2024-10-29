В Смольном вручили дипломы выпускникам программы "Время героев Санкт-Петербурга"

В Смольном состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам первой группы программы "Время героев Санкт-Петербурга". Все 21 участник — ветераны специальной военной операции — успешно завершили обучение. За год они детально изучили систему городского управления, прошли стажировки в исполнительных органах власти и защитили выпускные работы.

Губернатор Александр Беглов поздравил выпускников и поблагодарил наставников и преподавателей. Большинство участников первой группы уже трудятся в системе городского управления или находятся в процессе назначения. По словам главы города, этот факт свидетельствует об успехе программы.

