Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" принял участие в безвозмездной сдаче крови

Стать донором может любой здоровый взрослый человек.

Сегодня в России отмечается Национальный день донора крови. Этот день приурочен к важной дате в истории отечественной медицины — 194 года назад петербургский врач-акушер Андрей Вольф впервые в стране успешно провёл переливание крови роженице, тем самым спасая ей жизнь.

Петербург на сегодняшний день является одним из лидеров донорского движения в стране. В прошлом году жители города совершили более ста тысяч безвозмездных донаций крови. За этой впечатляющей цифрой стоят судьбы множества людей, которым переливание крови подарило шанс на жизнь.

Стать донором может любой здоровый взрослый человек. В этом убедился и участник губернаторской кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" Алексей Ванеев, который принял участие в безвозмездной сдаче крови на Городской станции переливания крови.

