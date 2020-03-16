Петербург попал в число российских регионов с самыми молодыми донорами

Петербург вошел в число городов России с самыми молодыми донорами, как сообщил губернатор Александр Беглов, поздравляя жителей города с Национальным днем донора.
В прошлом году петербуржцы совершили более ста тысяч безвозмездных сдач крови, что позволило заготовить свыше 75 тысяч литров крови.
Служба крови Петербурга является одной из крупнейших в стране и обеспечивает компонентами крови более 80 медицинских учреждений. В донорском движении активно участвует молодежь, и средний возраст донора в Петербурге составляет 30–35 лет.
