Суд заключил под стражу автора гневного поста о форуме в Петербурге

Пушкинский районный суд заключил под стражу Владимира Никитюка. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористических актов. Поводом стал его комментарий под новостью о перекрытиях из-за Петербургского международного экономического форума. Об этом 29 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, 11 июня 2025 года Никитюк, находясь дома, прочитал в городском паблике Пушкина пост о перекрытиях. В сообщении говорилось, что власти Северной столицы просят горожан минимизировать поездки на личных автомобилях в дни ПМЭФ. Мужчина начал комментарий с нецензурной брани в адрес "слуг народа" и предложил им минимизировать свои поездки. Затем он призвал "братский народ" сделать так, чтобы в Петербурге был объявлен план "Ковер". Следствие расценило это как публичное признание идеологии терроризма правильной и обращение к другим лицам с целью побудить их к террористической деятельности.

28 апреля автора комментария задержали и предъявили ему обвинение. В суде Никитюк просил избрать ему запрет определенных действий. Вину он признал частично и заявил, что был вне себя из-за пробок и перекрытий, а преступный характер своих действий не осознавал.

Фото: Pexels