Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Президент РФ Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым артистом. Об этом он заявил, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.
По словам главы государства, он говорит про талант Зеленского как артиста "без всякой иронии". Путин подчеркнул, что про талант можно судить по фильмам, в которых снимался украинский лидер. Также президент прокомментировал фото Зеленского, сделанного якобы на фоне стелы на въезде в Купянск.
Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра, примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин подтвердил, что Купянск под контролем ВС РФ.
Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все