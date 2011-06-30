Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Он прокомментировал фото украинского лидера, сделанного якобы на фоне стелы на въезде в Купянск.

Президент РФ Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского талантливым артистом. Об этом он заявил, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, он говорит про талант Зеленского как артиста "без всякой иронии". Путин подчеркнул, что про талант можно судить по фильмам, в которых снимался украинский лидер. Также президент прокомментировал фото Зеленского, сделанного якобы на фоне стелы на въезде в Купянск.

Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра, примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин подтвердил, что Купянск под контролем ВС РФ.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025