Часть отреставрированных икон займет место в экспозиции Смольного собора

Будущие мастера из Петербурга, Москвы и Владимира укрепляли грунт и красочный слой, осваивали склейку досок и учились тонированию утрат. Часть икон XIX века после реставрации может занять место в экспозиции собора.

Восемь старинных икон из фондов Смольного собора послужили учебным пособием для студентов из Петербурга, Москвы и Владимира. Торжественное вручение 12 дипломов участникам Выездной школы реставрации темперной живописи прошло в подцерковье храма.

Целую неделю будущие мастера под руководством преподавателей укрепляли грунт и красочный слой, отрабатывали приемы склейки досок и щитов, учились удалять стойкие поверхностные загрязнения и осваивали секреты тонирования утрат. Не исключено, что после завершения реставрационных работ часть икон XIX века займет место в экспозиции Смольного собора.

Студентка 3-го курса Санкт-Петербургского художественного училища имени Рериха Ксения Рубчевская призналась, что самым интересным для нее была работа с утратами вокруг ожога: грядками и отслоениями живописи. Руководитель реставрационного отделения училища Андрей Богомолов отметил, что участники из разных городов обогащают опыт совместными обсуждениями, и этот опыт очень ценен.

В этом году сезон практики на объектах культурного наследия отличается широкой географией. Реставрационные школы запланированы в Никольском соборе Великого Новгорода, в мастерской "Асирис" Нижнего Новгорода и в павильоне "Царский вокзал" в Пушкине.