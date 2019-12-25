Благодаря реставраторам Ленобласти восстановлена икона Николая Чудотворца XIX века

Отмечается, что икона принадлежит коллекции Пикалевского музея.

Реставраторы Ленобласти восстановили икону Николая Чудотворца XIX века. Об этом рассказал 11 марта губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, образ поступил мастерам в аварийном состоянии. Основа из дерева была покрыта плотным слоем копоти, а краска отслаивалась. Специалисты укрепили грунт и удалили загрязнения, также точечно восстановлены утраты.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко