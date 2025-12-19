Инспекторы ГАТИ выдали 15 ордеров на реставрацию домов на Невском в январе

В частности, работы стартовали на Невском проспекте, 63, где родился писатель Николай Лесков.

В январе было выдано 15 ордеров на реставрацию жилых домов, расположенных на Невском проспекте. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 11 февраля.

В частности, работы стартовали на Невском проспекте, 63, где родился писатель Николай Лесков, а также на Невском проспекте, 22-24. Это Дом ансамбля евангелическо-лютеранской церкви Апостола Петра. Кроме того, скоро начнется реставрация Дома Демидовых на Малой Садовой улице, 3/54, Дома Союза на Невском проспекте, 3, Дома Котомина К. Б. на Невском проспекте, 18, и Дома Чаплиных по адресу: Невский проспект, 13/9.

При выдаче ордера внимание уделялось координации: реставрация согласовывалась с проектом по ремонту тротуаров Невского проспекта. Такой подход позволяет минимизировать неудобства для горожан и туристов. Пресс-служба ГАТИ

