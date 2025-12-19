Дом Северова на Фонтанке ждет реставрация

Там откроется отель.

Петербург продолжает привлекать инвестиции, в том числе в проекты по приспособлению объектов культурного наследия к современному использованию, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как отметил чиновник, Дом Северова на Фонтанке, памятник классицизма, возведенный на рубеже XVIII–XIX веков, скоро будет отреставрирован. Там откроется отель. Инвестор вкладывает в развитие более миллиарда рублей.

Перед началом работ было проведено комплексное обследование здания. Большая часть инвестиций направлена на восстановление фасадов и прокладку инженерных коммуникаций без нарушения исторического облика и интерьеров.

Фото: Telegram / Питоровский Online