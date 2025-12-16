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Стало известно, где на Невском проспекте ограничат движение с июля
Сегодня, 14:56
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Стало известно, где на Невском проспекте ограничат движение с июля

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Продолжается ремонт главной улицы города.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали 11 июня, что с начала июля на Невском проспекте стартует второй этап ремонтных работ. В связи с этим вводятся новые дорожные ограничения. 

С 05:00 7 июля до 05:00 14 июля проезд перекроют на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. А с 00:00 11 июля до 05:00 13 июля закроют перекрестки с Исполкомской улицей и улицей Профессора Ивашенцова.

Перекупной переулок с 11 по 13 июля будет односторонним в направлении от Невского проспекта до Херсонской улицы. 

Для объезда используйте улицы: Гончарную, Полтавскую, Миргородскую, Тележную, Херсонскую, 2-ю Советскую и проспект Бакунина. Для минимизации заторов сохраняется запрет остановки и стоянки на Полтавской и Миргородской улицах. 

Комтранс Северной столицы 

Кроме того, продолжит действовать корректировка светофоров в зонах объезда.

Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте отремонтируют 2,5 километра покрытия. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: дорожные работы, невский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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