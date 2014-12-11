В Петербурге показали планы застройки северного намыва Васильевского острова

Там появятся жилые дома, два детских сада, школа, торговый центр и музей.

В Петербурге стартовали общественные обсуждения по проекту планировки части территории северного намыва Васильевского острова. Комитет по градостроительству и архитектуре 29 апреля опубликовал материалы экспозиции, которые будут доступны на сайте ведомства до 8 мая. В этот же срок все желающие смогут подать свои предложения и замечания.

Обсуждения касаются кварталов 34, 35 и 36, которые находятся в границах продолжения Новосмоленской набережной, продолжения проспекта Крузенштерна и будущей улицы Лисянского. Общая площадь территории составляет почти 24 гектара. На ней расположатся три объекта жилой застройки с несколькими корпусами, объединенными подземными автостоянками и встроенно-пристроенными помещениями. В северной части появится детский сад на 210 мест. В квартале 2 построят еще один детский сад на 200 мест и школу на 825 учащихся. Во встроенных помещениях жилых комплексов разместятся магазины, кафе, библиотека, кабинеты врачей и помещения для детских клубов. На самой северной территории планируют возвести торговый центр и здание для музея, выставочного зала или галереи.

Основой архитектурного облика станет клинкер — облицовочный материал из специальной глины, прошедшей обжиг. В пресс-службе Группы ЛСР сообщили, что квартал может стать самым большим клинкерным кварталом в Европе. Работы по поднятию высотных отметок и улучшению характеристик земельных участков в северной части намыва завершились досрочно в конце 2024 года. Общая площадь северного намыва составляет 163 гектара. На ней планируется построить порядка 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Максимальная высота зданий не превысит 20 этажей, а площадь озеленения составит около 40 гектаров.

