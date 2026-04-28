Президент РФ Владимир Путин заявил о необратимых изменениях в мире. Об этом он сказал в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".

По словам главы государства, это доказывают события последних лет. Он подчеркнул, что прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств. Путин подчеркнул, что сейчас формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития, где большую большую роль играют государства, которые "доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета"

Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.

Видео: официальный сайт президента России