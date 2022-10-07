В Минтруде сообщили, что нового повышения пенсионного возраста в планах нет

В ответе министерства подчеркнули, что никакие иные варианты не обсуждаются.

Министерство труда и социальной защиты подтвердило отсутствие планов о новом повышении пенсионного возраста. Об этом "Газете.Ru" рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В ответе министерства на обращение от 13 апреля говорится, что нет как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством параметров выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается.

В феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. По словам министра, планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

