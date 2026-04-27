Апрельский снегопад в Петербурге: как не поддаться унынию и сохранить настроение

Североатлантический циклон принес обильные осадки в виде мокрого снега в регионы Центральной России и Северо-Запада. В Петербурге и Ленинградской области, по данным синоптика центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, мокрый снег будет продолжаться в понедельник, 27 апреля. Ожидается налипание снега на провода и ветви деревьев, а на дорогах образуется гололедица.

Улучшение погоды в Петербурге прогнозируется лишь к концу недели, как сообщил синоптик Александр Колесов.

Сильный снегопад в конце апреля может негативно сказаться на настроении людей. Семейный психолог Сергей Ланг в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" объяснил, как справляться с такими ситуациями. Он отметил, что важно фокусироваться на запланированных делах и не позволять погоде влиять на эмоциональное состояние.

Когда человек слишком сильно реагирует на непогоду, он привязывает свое эмоциональное состояние к внешним факторам. Важно сосредоточиться на внутреннем состоянии и не позволять погоде мешать вашим планам, говорит Ланг.

Психолог также подчеркнул, что не стоит оправдывать свою тревожность погодными условиями, так как это может привести к ухудшению эмоционального состояния. Упадок настроения из-за неожиданного снегопада может быть связан с неоправданными ожиданиями, и важно научиться не зависеть от погоды. Кроме того, он советует не множить тревогу в публичном пространстве, так как это может привести к накоплению негативных эмоций.

