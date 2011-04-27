Зимняя погода постепенно отступает от Петербурга 27 апреля

Сегодня Северная столица останется под влиянием холодной тыловой части циклона, центр которого смещается в центральные области Европейской России. В городе будет облачно, ближе к вечеру возможны прояснения. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В первой половине дня местами ожидается снег, мокрый снег и дождь, а во второй — небольшие осадки. Не исключено налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, а на дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

Температура воздуха составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +3…+8 градусов. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 754 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV