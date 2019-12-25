После пожара на Ириновском проспекте мужчину увезли в больницу

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров.

В Красногвардейском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Ириновский проспект, 33/49, поступила на пульт спасателей 24 сентября в 09:59. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров. Потушили огонь за 25 минут.

В результате происшествия пострадал мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Приморском районе накануне пострадала женщина. В квартире-студии также загорелась обстановка.

Фото: Piter.TV