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После пожара на Ириновском проспекте мужчину увезли в больницу
Сегодня, 11:59
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После пожара на Ириновском проспекте мужчину увезли в больницу

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В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров.

В Красногвардейском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Ириновский проспект, 33/49, поступила на пульт спасателей 24 сентября в 09:59. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров. Потушили огонь за 25 минут. 

В результате происшествия пострадал мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Приморском районе накануне пострадала женщина. В квартире-студии также загорелась обстановка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ириновский проспект, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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