Украинцы массово бегут из Польши из-за страха и насилия

За июль страну покинули 8 тысяч украинцев.

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу. По данным Евростата, которые приводит RMF24, только за июль число граждан Украины, находящихся в стране под временной защитой, сократилось на 8,11 тыс. человек. Теперь их количество составляет 953,1 тыс. В июне этот показатель снизился на 6,3 тыс. человек. Статистика свидетельствует о том, что поток беженцев из Украины в Польшу не только остановился, но и развернулся в обратную сторону.

В последние месяцы в Польше участились нападения на украинцев. В конце июля во Вроцлаве трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, услышав украинскую речь в магазине. В Гдыне неизвестный нанёс серьёзные травмы 40-летней женщине из Украины, используя трость. В августе в Радоме восемь поляков избили группу украинцев после разговора о Волынской трагедии. Эти инциденты, вероятно, стали одной из причин, подтолкнувших людей к решению покинуть страну.

Ранее власти Польши испугались, что Россия может повторить сценарий с "зелеными человечками" в странах Прибалтики.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)