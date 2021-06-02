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В Польше испугались сценария с "зелеными человечками" у границ НАТО
Сегодня, 11:18
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Польше испугались сценария с "зелеными человечками" у границ НАТО

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Польша входит в число активных сторонников жесткой линии против России.

Россия может повторить сценарий с "зелеными человечками" в странах Балтии. Такое заявление сделал глава Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота в интервью Rzeczpospolita.

По мнению Шоты, подобные действия со стороны РФ можно рассматривать как потенциальный инструмент в условиях обострения ситуации в регионе. Глава разведки утверждает, что одним из факторов реализации такого сценария могут стать неудачи на фронте на Украине и стремление усилить конфликт.

При этом обсуждаемые в Польше сценарии являются частью вероятностной оценки и не подтверждаются какими-либо фактами.

В статье польские журналисты используют термин "зелёные человечки" для обозначения российских военных без знаков различия, которые связывали с действиями на территории Донбасса.

Со стороны Польши регулярно поступают обвинения в адрес России.  В апреле премьер-министр Дональд Туск заявил, что российские власти якобы готовят нападение на страну НАТО в ближайшие месяцы.

Фото: Magnific

Теги: граница нато, польша и россия, россия и польша, страны нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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