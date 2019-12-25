Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия скоро якобы нападет на страну НАТО. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, Россия может напасть на одну из стран альянса в ближайшие месяцы. Туск усомнился в том, что США будут защищать Европу в таком случае. Также премьер Польши добавил, что речь идет "о краткосрочной перспективе" вероятного нападения. Он подчеркнул, что в прошлом году около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши.

Для нас крайне важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как Польша. Самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединённые Штаты быть настолько лояльными, насколько это описано в наших договорах. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее мы сообщали, что военнослужащие НАТО уронили в Испании с высоты 300 метров боевую машину URO VAMTAC.

