Военнослужащие НАТО уронили в Испании с высоты 300 метров боевую машину URO VAMTAC

В результате происшествия никто не получил травм, но дорогостоящая техника оказалась разбита.

На территории Испании во время военных учений стран-членов НАТО разбился бронированный автомобиль VAMTAC (High Mobility Tactical Vehicle). Западные журналисты написали о том, что речь идет о маневрах, в которых участвовала местная Шестая воздушно-десантная бригада "Альмогаварес" сухопутных войск Испании (BRIPAC). Учебные мероприятия проводились в текущем месяце в рамках отработки десантирования тяжелой техники. Специалисты случайно сбросили западную технику с воздуха. Это произошло из-за проблем в парашютной системе. В результате инцидента никто не пострадал. Однако бронированная машина стоимостью 600 тысяч евро в максимальной комплектации оказалась полностью разбита.

Инцидент зафиксирован на полигоне в Уседе в Гвадалахаре. Эксперты пояснили, что дорогостоящий боевой автомобиль был сброшен с парашютной системой, однако эта система отказала при спуске. Конструкция техники не выдержала нагрузки при ударе о поверхность земли.

