Экс-генсек НАТО Расмуссен: Евросовет стал неработоспособным в кризисной ситуации

Андерс Фог Расмуссен призвал руководство стран-членов ЕС принимать решения оперативнее.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен полагает, что саммиты Европейского союза стали неэффективными, мероприятиями, так как их участники находятся не в состоянии принимать необходимые решения в кризисных ситуациях. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в интервью для западного издания Politico. Специалист пояснил, что прежние методы коллективного Брюсселя не работают в современных условиях. Он призвал политических лидеров из стран-членов ЕС пересмотреть систему безопасности регионального сообщества в условиях стремительных перемен. По мнению Рамсуссена, нельзя медлить в тот момент, когда "мир буквально горит".

Европа сегодня находится в состоянии постоянного кризиса, а архитектура принятия решений просто не была для этого предназначена. Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек Североатлантического альянса

Андерс Фог Расмуссен уточнил, что высшему политическому органу евросоюза необходимо отказаться "от ночных дискуссий" и ускориться в реагировании на угрозы безопасности.

Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу.

Фото: YouTube / NATO