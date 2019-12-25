Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу

Андерс Фог Расмуссен призвал ЕС жестко ответить на лозунг Вашингтона "Америка превыше всего".

Бывший генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью для иностранного издания inews предложил создать клуб "семи демократий" (D7) для того, чтобы в том противостоять "угрозам" от Китая в сфере торговли, а также спровоцировать американского президента-еспубликанца Дональда Трампа. Эксперт отметил, что властям Великобритании следует присоединиться к сообществу, в который, по его мнению, должны также войти страны-члены Европейского союза, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Журналисты задали гостю вопрос о том, способно ли данное предложение вызвать гнев Белого дома. Андерс Фог Расмуссен указал, что в этом и состоит цель.

Если мы подвергнемся давлению Китая или, возможно, США через пошлины или другие меры, тогда мы должны помочь друг другу... Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе. Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО

Андерс Фог Расмуссен пояснил, что западные политические элиты должны сказать американцам о том, что если они хотят стать изолированными на геополитической арене, то "так тому и быть, пожалуйста, но мы обойдемся без вас". По мнению экс-генсека НАТО, сейчас Дональд Трамп объявил торговую войну против всего мира, поэтому Европа должна найти приемлемый ответ для Вашингтона, чтобы СШа заплатили достаточную цену за свою националистическую политику в духе "Америка превыше всего".

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Фото: YouTube / Alliance Of Democracies