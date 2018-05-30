Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России

Зампред СБ РФ указал на недружественные шаги Хельсинки и Стокгольма.

Страны, вступившие в состав НАТО, попали во враждебный для российского государства военный блок, поэтому автоматически стали целью для Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник объяснил аудитории, что сейчас на планете нет ни одного государства, чья национальная безопасность укрепилась бы в результате вступления в Североатлантический блок. В качестве наглядных примеров эксперт назвал Польшу, Прибалтику, Финляндию и Швецию. На мероприятии эксперт задал риторический вопрос о том, какую же безопасность соседние государства получили от НАТО. Он уверен, что они просто попали в целеуказания ВС РФ

А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а, значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины.... Им лучше жить стало? Нет. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал не поддаваться на уловки "волков в овечьих шкурах".

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU