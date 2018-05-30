Медведев призвал не поддаваться на уловки "волков в овечьих шкурах"

Зампред СБ РФ напомнил об уроках Второй мировой войны.

Москве нужно не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах". Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. С речью чиновник обратился к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН". Эксперт добавил, что важно принять все необходимые меры для того, чтобы возрождение нацистских режимов не произошло нигде на планете. В качестве одного из таких режимов эксперт назвал действующие украинские власти. По словам Медведева, чем дальше, тем сильнее становится стремление Кремля обеспечить для народа безбедное и безопасное будущее.

Для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий, найти истинных союзников и не поддаваться на лицемерные уловки "волков в овечьих шкурах" или, как говорит писание, "отделить агнцев от козлищ". Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: США и Британия хотели напасть на Красную армию летом 1945 года.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU