Медведев: США и Британия хотели напасть на Красную армию летом 1945 года

Зампред СБ РФ сообщил о секретной операции "Немыслимая", которая могла развязать Третью мировую войну.

Вашингтон и Лондон планировали нападение на Красную армию летом 1945-го, в июле они готовили третью мировую войну против Советского Союза. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник назвал "англосаксонскую тусовку" виновником кризисных ситуаций в мире. Эксперт добавил, что 80 лет назад, когда боевые действия еще продолжались, по указанию премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля в строжайшей тайне начала разрабатываться специальная операция под кодовым названием "Немыслимая". Речь идет о том, что Великобритания обозначила дату возможного вторжения союзников на территорию Восточной Европы, которая на тот момент контролировалась войсками СССР.

Ее целью было силовое вытеснение советских войск из Восточной Германии и Польши... 1 июля 1945 года. Что это означает? Это означает только одно. Уже тогда Лондон готовил против нас третью мировую войну. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что британский комитет начальников штабов счел операцию невозможной из-за "значительного превосходства Красной армии в личном и техническом составе. Это решение позволило странам избежать фатальных последствий", - подытожил он.

Медведев призвал Трампа покарать заказчиков покушения на него.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU