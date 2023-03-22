Медведев призвал Трампа покарать заказчиков покушения на него

По его словам, а американцы покупают у Киева оружие, чтобы убить своего президента.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать заказчиков покушения на него. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон потратил на помощь Украине сотни миллиардов долларов, а американцы покупают у Киева оружие, чтобы убить своего президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что обвиняемый в покушении на главу Белого дома Уэсли Раут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.

Ранее в Белом доме прокомментировали публичную перепалку Маска и Наварро.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев