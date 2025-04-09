В Белом доме прокомментировали публичную перепалку Маска и Наварро

Кэролайн Ливитт назвала советников Трампа мальчишками.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не намерен пресекать публичную перепалку с переходом на личности между своими советниками Илоном Маском и Питером Наварро. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница прокомментировала допущенные в публичном пространстве чиновниками слова в адрес друг друга. Она отметила, что эта ситуация говорит общественности о том что глава государства готов слушать всех, даже в случае возникновения разногласий по темам торговли и применению таможенных пошлин.

"Разумеется, речь идет о двух лицах, которые придерживаются очень разных взглядов на торговлю и пошлины. Мальчишки есть мальчишки... А вам, ребята, надо быть очень благодарными за то, что у нас самая прозрачная администрация. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт добавила, что в действующем правительстве США работают специалисты, придерживающиеся разных точек зрения на вопросы, которыми они занимаются.

Белый дом подтвердил, что США подняли пошлины на импорт из КНР до 104%.

Фото и видео: YouTube / Defense Now