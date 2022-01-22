Кэролайн Ливитт указала на экономический курс в отношении поставок в США из КНР.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе подтвердила, что власти в Вашингтоне подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50 процентов. Теперь этот показатель составляет 104 процента. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что Пекину следует заключить с США экономическую сделку. Она добавила, что США уверены, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет заключить сделку, но просто не знает, как можно к этому приступить.

Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры.... Они вступят в силу в 00:01 (07:01 по московскому времени 9 апреля), то есть фактически с завтрашнего дня. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт указала СМИ, что с ее стороны "было бы неразумно" разглашать условия, при которых американские представители согласились бы снизить таможенные пошлины на импорт, поступающий в страну из Пекина.

Белый дом не утверждает, что РФ искажает суть договоренностей по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now