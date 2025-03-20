Кэролайн Ливитт ответила отрицательно на вопрос о том, что Россия "ведет свою игру" по украинскому кризису.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не пытается утверждать, что Москва в какой-либо степени искажает суть договоренностей сторон по украинскому кризису, однако настаивает на верности формулировок в итоговых заявлениях, опубликованных Вашингтоном. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что лидер страны не думает о том, что российское руководство ведет собственную игру или хочет трактовать в выгодном для себя ключе двусторонние договоренности, достигнутые по результатам недавнего телефонного разговора между главами государств.

Нет, президент доверяет своей команде, которая опубликовала заявление [по итогам разговора], и он опубликовал свое заявление в соцсети Truth Social. Мы в полной мере обеспечиваем прозрачность в том, что касается всех телефонных разговоров президента с лидерами других государств. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

На просьбу разъяснить различия формулировок, касающихся приостановки ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Кэролайн Ливитт порекомендовала обратиться к опубликованному Белым домом заявлению.

США больше заинтересованы в урегулировании на Украине, чем в матчах НХЛ и КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now