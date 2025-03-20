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США больше заинтересованы в урегулировании на Украине, чем в матчах НХЛ и КХЛ

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Кэролайн Ливитт оценила итоги телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе сейчас в большей степени заинтересована в мирном урегулировании регионального конфликта между Москвой и Киевом, чем в организации матчей между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница таким образом прокомментировала результаты телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Что касается вопроса о хоккее, он обсуждался. Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в пресс-службе Кремля указали, что Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал инициативу российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими спортсменами, выступающими в КХЛ и НХЛ.

Трамп согласился работать над запросом о поставке Киеву допсредств ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, кхл, кэролайн ливитт, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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