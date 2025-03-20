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Трамп согласился работать над запросом о поставке Киеву допсредств ПВО

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Кэролайн Ливитт подтвердила, что США одобрили просьбу Украины по предоставлению Patriot.

Американский презилент-республиканец Трамп согласился работать над запросом о поставке киевскому режиму дополнительных средств противовоздушной обороны страны. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что об этом решении упоминается в совместном заявлении государственного секретаря США Марко Рубио и помощника главы США по национальной безопасности Майка Уолтца. Чиновники объяснили, что Владимир Зеленский попросил коллег о дополнительных поставках средств ПВО, в частности, систем Patriot.

И президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Трамп намерен затронуть в беседе с Путиным вопрос о ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: patriot, белый дом, военная помощь, всу, кэролайн ливитт, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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