Трамп намерен затронуть в беседе с Путиным вопрос о ЗАЭС

Кэролайн Ливитт также указала на то, что будет подниматься вопрос территориальных уступок.

Глава американской администрации Дональд Трамп собирается затронуть в запланированном на 18 марта телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в том числе вопрос о принадлежности Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что может подтвердить эту тему. Ранее в воскресенье президент-республиканец рассказал СМИ на борту своего самолета, возвращавшегося из штата Флорида в Вашингтон, что планирует в телефонной беседе с лидером Кремля говорить "об электростанциях, потому что это большой вопрос".

Есть электростанция, расположенная на границе России и Украины. Это обсуждалось с украинцами. И он завтра затронет это с Путиным. Я не буду забегать вперед завтрашнего президентского обсуждения. Я, разумеется, могу предоставить заявление о звонке после того, как он состоится. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт попросили уточнить, имеется ли в виду ядерная электростанция. Чиновница ответила утвердительно. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась пояснить, будет ли обсуждаться Путиным и Трампом дальнейшая судьба Владимира Зеленского.

Белый дом не подтвердил выход США из "расследования" действий РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / The White House

