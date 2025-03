Белый дом не подтвердил выход США из "расследования" действий РФ на Украине

Кэролайн Ливитт оценила данные, появившиеся в The New York Times и The Reuters.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не подтвердила информацию о выходе Вашингтона из западного "расследования" российской деятельности на украинской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница оценила материал, опубликованный информационным агентством The Reuters. Однако первой об этом читателей уведомила газета The New York Times. По ее свидетельству, сотрудники из министерства юстиции в США уже уведомили своих европейских коллег о принятом решении. Я не в состоянии это подтвердить, потому что я об этом не слышала. Знаю, что в последнее время было много неточных и вводящих в заблуждение публикаций от Reuters. Так что я бы предостерегла всех от того, чтобы серьезно это воспринимать. Но могу проверить и вернуться к вам. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома Напомним, что США присоединились к упомянутой "инициативе" коллективного Запада в ноябре 2023 года при предыдущем американском президенте Джо Байдене. В администрации Дональда Трампа выход из соглашения власти объясняют необходимостью перераспределения государственных расходов, по словам авторов газеты NYT. Белый дом: вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной. Фото и видео: YouTube / The White House