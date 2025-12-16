Черешня в России за две недели подешевела на четверть

Станислав Богданов объяснил текущее падение цен сезонностью ягоды.

С поступлением первого отечественного урожая ягод на российский внутренний рынок цена на черешню в торговых сетях за две последние недели сократилась на 24 процентов и составила до 610 рублей за килограмм. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Эксперт объяснил, что речь идет о сезонной ягоде, поэтому стоимость на продукт снижается перед началом сбора урожая, который происходит в южной части страны. В текущем году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню.

За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня. Станислав Богданов, глава АКОРТ

Известно, что подобная динамика цен характерна для всех сезонных ягод. Традиционно с поступлением отечественного урожая предложение расширяется и происходит коррекция цен для потребителей. В настоящее время в зависимости от формата магазина на полках представлено от одной до четырех позиций черешни: российской, узбекской, турецкий и азербайджанской. Российские торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями ради того, чтобы по мере набора сезона предлагать широкий выбор ягод клиентам по доступным ценам.

АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие.

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